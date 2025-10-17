Два важливих футболісти Мілана пропустять близько місяця через травми
Пулішич та Рабьо травмувалися у розташуванні національних команд
близько 3 годин тому
Мілан зіштовхнувся з кадровими труднощами перед найближчими матчами, повідомляє L'Équipe та ESPN. Проблеми викликані травмами півзахисника Адрієна Рабьо та вінгера Крістіана Пулішича, отриманими під час міжнародної паузи в іграх за свої збірні.
Пулішич травмувався у товариському матчі збірної США проти Австралії (2:1), де залишив поле на 31-й хвилині. Найближчими днями 27-річний американець повернеться до Мілана для додаткового обстеження, і при підтвердженні серйозності пошкодження він пропустить приблизно місяць.
Рабьо ж пошкодив литковий м'яз у матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (3:0). ЗМІ повідомляють, що на відновлення йому знадобиться кілька тижнів У поточному сезоні Пулішич зіграв вісім матчів, забив шість голів і зробив два асисти, а у Рабьо на рахунку шість поєдинків та одна результативна передача.
Наступними суперниками Мілана стануть Фіорентина, Піза, Аталанта, Рома, Парма та Інтер. Після шести турів команда набрала 13 очок і посідає третє місце у Серії А, поступаючись Наполі двома балами.