Проблеми для Динамо? Два лідери центру поля киян пропустять матч проти амбітного новачка УПЛ
Одного з них дискваліфіковано, а причина відсутності іншого наразі невідома
Стали відомі стартові склади Буковини та Динамо на матч четвертого туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Кам'янці-Подільському розпочнеться о 18:00.
У складі київської команди до стартового одинадцятеро повернувся досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко. Він розпочне матч на правому фланзі атаки.
Водночас Динамо не зможе розраховувати на двох важливих півзахисників. Володимир Бражко пропускає зустріч через дискваліфікацію, яку отримав після другої жовтої картки в матчі проти Колоса (2:1). Причина відсутності Миколи Шапаренка наразі не повідомляється.
🔷 Динамо
Суркіс, Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак, Лонвейк, Рубчинський, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Пономаренко.
Запасні: Ольховий, Тіаре, Мунгенге, Люсін, Малиш, Дикий, Герреро, Біловар, Михайленко, Піхальонок, Волошин.
🟡⚫️ Буковина
Пеньков, Бусько, Карась, Безуглий, Стасюк, Вітенчук, Груша, Танковський, Дахновський, Одінака, Кожушко.
Запасні: Мацюк, Каневцев, Приймак, Підлепенець, Войтіховський, Бабак, Задерака, Романець, Мор, Клепач, Яхонтов, Ільїн.
Раніше стало відомо, коли Динамо проведе матч шостого туру УПЛ.
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