Кваліфікація на ЧС-2027 з баскетболу. Чорногорія – Україна. Відеотрансляція
Лукашов і Ковальов – поза заявкою команди Багатскіса
Чоловіча збірна України з баскетболу визначилася зі складом команди на матч кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Чорногорії.
Поза заявкою залишився форвард Артем Ковальов.
Матч пройде 31 серпня у Подгориці, початок – о 21.30 за Києвом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Суспільне Спорт.
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Заявка збірної України:
Захисники: Олександр Ковляр («Будучность»), Ілля Тиртишник («Basket Academy Catarzano»), Єгор Сушкін («Київ-Баскет»), Максим Шульга («Реал»), Святослав Михайлюк («Юта Джаз»).
Форварди: Іван Ткаченко («Задар»), Олександр Кобзистий («Університет Орегону»), Андрій Войналович («Таураге»), Данііл Шеліст («Ов’єдо»), В’ячеслав Бобров («Сталь Острув»).
Центрові: Ростислав Новицький («Динамо Бухарест»), Дмитро Скапінцев («Лейма Корунья»).
Раніше команду з особистих причин покинув Денис Лукашов.