Захисник Карпат Андрій Булеза прокоментував своє повернення у футбол в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (2:2) після двохрічного відновлення від травми. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я дуже щасливий. Минуло два роки з моменту моєї попередньої офіційної гри. Це особливий момент. Насамперед дякую Богу за те, що дав мені сили усе це пройти. За те, що дав мені людей, які увесь цей час перебували поруч зі мною: мою дружину, наших батьків та братів, які постійно підтримували мене. Вдячний команді та керівництву клубу, які доклали усіх зусиль, щоб я повернувся на поле. Дякую усім, хто був поруч.

Мене підтримували не лише сьогодні, а й протягом всього часу відновлення. Дуже вдячний кожному: масажистам, лікарям, реабілітологу Роману Сприню. Ці люди завжди були поруч. Також дякую вболівальникам Карпат за підтримку.

Тренер вчора сказав мені готуватися. Повідомив, що є великі шанси вийти на заміну. Все так і сталося. Нова позиція? Декілька матчів грав у якості вінгера. З боку, мабуть, було помітно, що я не до кінця відчував ритм гри. Загалом гра була важкою, без середини поля. Було багато довгих передач. Коли вийшов на поле, переживання зникли і я робив усе те, що вимагав тренер.

Чого не вистачило в епізоді з ударом вище воріт? Виконання. Я не влучив у ворота. Міг забити, дійсно, але мʼяч пролетів далеко від цілі. Гадаю, що нічия – справедливий результат. У першому таймі Металіст 1925 грав краще, але у другому таймі все змінилося. Ми налаштувалися, перевернули гру. Прикро, що не перемогли.