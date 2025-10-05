Динамо без перемог в УПЛ четвертий матч поспіль. Як команда Шовковського зіграла з Металістом 1925
Команди розписали мирову
13 хвилин тому
Київське Динамо протистояло харківському Металісту 1925 у рамках восьмого туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:1.
Перший тайм пройшов під диктовку господарів, яких не вибила з колії навіть вимушена заміна Крістіана Біловара, який залишив поле через травму пахового м’язу.
На 35-й хвилині Динамо вийшло вперед – відзначився Назар Волошин.
На 58-й хвилині гри Іван Литвиненко зрівняв рахунок. У середині другого тайму Владислав Кабаєв поцілив у хрестовину воріт Данила Варакути.
У підсумку матч завершився внічию. Динамо не може виграти у чотирьох поєдинках поспіль.
Київська команда займає друге місце, маючи у своєму активі 16 очок, Металіст 1925 – п’ятий з 15 балами.
УПЛ, 8-й тур
Динамо – Металіст 1925 – 1:1
Голи: Волошин, 35 – Литвиненко, 58.