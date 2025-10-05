Павло Василенко

Київське Динамо протистояло харківському Металісту 1925 у рамках восьмого туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов під диктовку господарів, яких не вибила з колії навіть вимушена заміна Крістіана Біловара, який залишив поле через травму пахового м’язу.

На 35-й хвилині Динамо вийшло вперед – відзначився Назар Волошин.

На 58-й хвилині гри Іван Литвиненко зрівняв рахунок. У середині другого тайму Владислав Кабаєв поцілив у хрестовину воріт Данила Варакути.

У підсумку матч завершився внічию. Динамо не може виграти у чотирьох поєдинках поспіль.

Київська команда займає друге місце, маючи у своєму активі 16 очок, Металіст 1925 – п’ятий з 15 балами.

УПЛ, 8-й тур

Динамо – Металіст 1925 – 1:1

Голи: Волошин, 35 – Литвиненко, 58.