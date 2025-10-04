Сергій Стаднюк

У восьмому турі української Прем'єр-ліги Карпати на виїзді впевнено переграли Олександрію.

Перший тайм проходив у рівній боротьбі. Проте наприкінці 45-хвилинки гості отримали право на пенальті, який упевнено реалізував Бруніньйо.

Після перерви господарі намагалися відігратися. Проте їх зусилля завершилися невдачею – на 72-й хвилині Кампуш зрізав м’яч у власні ворота, подвоївши перевагу львів’ян. У підсумку команда Кирила Нестеренка не спромоглася навіть на гол престижу.

Карпати набрали 11 очок і вийшли вже до верхньої вісімки, порівнявшись з Зорею та ЛНЗ. Однак у команди Віталія Пономарьова є матч у запасі. Олександрія (7) залишилася у зоні перехідних матчів.

УПЛ, восьмий тур

Олександрія – Карпати 0:2

Голи: Бруніньйо, 43 (пен.), Кампуш, 72 (автогол)

Олександрія: Долгий, Скорко (Шулянський, 88), Кампуш, Беіратче, Огарков (Ндіка, 78), Фернандо, Мишньов, Булеца, Цара (Жота, 78), Кулаков (Кастільйо, 65), Козак (Жонатан, 65).

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Бруніньйо, Танда (Адамюк, 75), Чачуа (Альварес, 75), Костенко (Фабіано, 75), Краснопір (Ігор Невес, 53), Пауло Вітор.

Попередження: Мишньов, 26, Скорко, 84, Беіратче, 86 – Бруніньйо, 25, Костенко, 27, Чачуа, 68, Бабогло, 80