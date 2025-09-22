Легіонера Металіста 1925 буде прооперовано
Футболіст цього року вже не зіграє
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі шостого туру УПЛ проти СК Полтава півзахисник Металіста 1925 Арі Моура зазнав серйозної травми лівого коліна.
Як повідомив керівник департаменту спортивної медицини клубу Іван Попов, після обстеження у гравця діагностовано: розрив медіального меніска лівого колінного суглоба.
Наразі футболіст перебуває під наглядом медичного штабу. Операція запланована на четвер у Німеччині. За попередніми оцінками лікарів, орієнтовний термін відновлення становить 4–5 місяців, повідомляє клубна пресслужба.
Нагадаємо, що Металіст 1925 переміг СК Полтава з рахунком 2:0.