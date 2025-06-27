Динамо близьке до підписання африканського вінгера
Київський клуб хоче підсилити склад команди
27 хвилин тому
Фото: ФК Зіра
Минулої зими Динамо намагалося придбати гвінейського правого вінгера азербайджанської Зіри Саліфу Суму.
Однак через високі вимоги київський клуб тоді відмовився від трансферу 21-річного африканця.
Проте влітку кияни знову повернулися до цього варіанту. Динамо домовилося про перехід вінгера Зіри, повідомляє журналіст Фуад Алакбаров.
У сезоні 2024/25 Сума забив 12 голів і віддав сім асистів у 41 матчі.
Саліфу посів друге місце в гонці бомбардирів чемпіонату Азербайджану за підсумками кампанії.
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