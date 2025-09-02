Динамо близьке до підписання захисника із Франції
Джерело повідомило деталі
11 хвилин тому
Фото - ФК Гавр
Київське Динамо близьке до підписання центрального захисника з топ-5 європейського чемпіонату. Про це повідомляє ТаТоТаке.
Мова йде про 21-річного сенегальця Аліу Тіарре, який належить французькому Гавру.
Аліу Тіарре минулий сезон провів у французькій Лізі 2, граючи за Аліу Тіарре: 30 поєдинків без гольових дій.
Трансферна вартість Тіарре оцінюється у 800 тисяч євро, а його контракт з Гавром чинний до 30 червня 2027 року.
Динамо наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату України, набравши 12 очок після чотирьох турів.
