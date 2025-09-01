Сергій Стаднюк

Лівий вінгер Фламенго Огундана Шола перебуває на завершальному етапі переходу до Динамо. Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, 20-річний нігерійський футболіст уже перебуває у Києві та пройшов медичне обстеження. Очікується, що найближчим часом він підпише контракт зі столичним клубом. Динамо виплатить Фламенго невелику компенсацію, при цьому бразильський клуб збереже за собою 50% прав на гравця.

У 2025 році Шола провів 25 матчів за молодіжну команду Фламенго U-20 та відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами. Також взимку вінгер зіграв чотири поєдинки у чемпіонаті штату Каріока за першу команду. Минулого сезону у складі Фламенго U-20 футболіст став переможцем Кубка Лібертадорес серед молодіжних команд та Інтерконтинентального Кубка.

Нагадаємо, раніше Динамо продало свого лідера до Жирони. За каталонський клуб виступає ще один ексдинамівець Віктор Циганков.