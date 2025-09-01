Київське Динамо підписало контракт із 20-річним нігерійським півзахисником Шолою Огунданою. Угода розрахована на чотири сезони.

Виступаючи за молодіжний склад Фламенго, футболіст провів 46 матчів, де забив дев'ять м'ячів та віддав сім результативних передач. У Бразилії він отримав прізвисько «Нігерійська ракета» за стрімку швидкість та агресивну гру на фланзі.

У кампанії 2024/25 Огундана взяв участь у 29 поєдинках усіх турнірів, оформивши п'ять голів та чотири асисти.

Перший матч за основну команду Фламенго він провів 14 листопада 2024 року в чемпіонаті Бразилії проти Атлетіко Мінейро (0:0), вийшовши на поле замість Карлоса Алькараса. Цей дебют зробив його не лише першим гравцем з Нігерії в історії клубу, а й лише третім представником Африки, який захищав кольори бразильського гранда.

