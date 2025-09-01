Колишній тренер Оболоні Валерій Іващенко в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT висловив думку щодо потенційної заміни для нападника Владислава Ваната в Динамо.

Герреро важко інтегрувався в систему Динамо. Рік практично нічого не показував, за винятком специфічного характеру. Наскільки його вистачить на постійній основі забезпечувати голи, зможемо побачити восени. Нападник – це штучний товар.

Супряга пішов і роль другого нападника тепер дісталася Пономаренку. Буде залежати від його нахабства і харизми. Як він буде себе проявляти на тренуваннях. Єдиним недоліком можна назвати лише відсутність регулярної практики в дорослому футболі і наскільки він в тренувальному процесі адаптувався до дорослого футболу, де все треба робити швидше.

Щодо підсилення, є приклади і внутрішніх трансферів у Динамо. Брагару приходив лідером Чорноморця, а в Києві він задовольняється роллю резервіста, нагадавши про себе тільки на молодіжному Євро. Піхальонок – друга людина після Довбика в Дніпрі-1, але не грає так часто. Давайте згадаємо Ротаня, якому було важко в Динамо, а в старому Дніпрі на ньому все було зав'язано. Також залежатиме від того, як інтегрувати нового гравця, наскільки швидко він зможе стати своїм у збитому колективі. Не кожен обдарований футболіст може розкритися в Динамо за замовчуванням.