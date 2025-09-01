Український тренер не вважає, що Динамо зможе ефективно суміщати виступи в УПЛ і Лізі конференцій
Фахівець навів аргумент на користь своєї думки
близько 2 годин тому
Колишній тренер Оболоні Валерій Іващенко в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT поділився прогнозом щодо успіхів київського Динамо в Лізі конференцій.
Ліга конференцій – не не така велика вітрина, як інші євротурніри, щоб висвітлювати гравців на тлі сильних команд і продавати. Перед Динамо стоятиме нелегкий вибір – концентруватися на УПЛ або реабілітація за торішні невдачі.
Навряд чи Динамо має настільки довгу лаву запасних, щоб грати на два турніри з урахуванням усієї логістики. Розвивати своїх потрібен час, а результат – тут і зараз.
Нагадаємо, Динамо розпочало свій шлях у кваліфікації єврокубків з Ліги чемпіонів. У головному єврокубку кияни впевнено з двома розгромами пройшли мальтійський Хамрун Спартанс. Проте команда вилетіла від кіпрського Пафоса у наступному раунді. А вже у Лізі Європи підопічні Олександра Шовковського обміналися перемогами з Маккабі Тель-Авів, проте сильнішими виявилися все ж ізраїльтяни.
Раніше київське Динамо нарешті підписало вінгера бразильського клубу.
