Колишній тренер Оболоні Валерій Іващенко в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT поділився прогнозом щодо успіхів київського Динамо в Лізі конференцій.

Ліга конференцій – не не така велика вітрина, як інші євротурніри, щоб висвітлювати гравців на тлі сильних команд і продавати. Перед Динамо стоятиме нелегкий вибір – концентруватися на УПЛ або реабілітація за торішні невдачі.

Навряд чи Динамо має настільки довгу лаву запасних, щоб грати на два турніри з урахуванням усієї логістики. Розвивати своїх потрібен час, а результат – тут і зараз.