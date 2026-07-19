Павло Василенко

Київське Динамо продовжує роботу над посиленням складу перед стартом нового сезону та близьке до підписання правого захисника Карпат Олексія Сича. За інформацією ТаТоТаке, столичний клуб уже зробив львів'янам офіційну пропозицію щодо трансферу 25-річного футболіста, а переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії.

У київському клубі розглядають Сича як основного кандидата на заміну Олександру Караваєву, який цього літа залишив команду та перейшов до донецького Шахтаря. Саме позиція правого захисника є однією з пріоритетних для підсилення перед новим сезоном.

Сич повернувся до Карпат у 2025 році. Тоді львівський клуб викупив свого вихованця у Руху, заплативши за трансфер один мільйон євро. Відтоді оборонець провів за зелено-білих 22 матчі, однак результативними діями не відзначився.

Чинний контракт футболіста з Карпатами діє до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 700 тисяч євро.