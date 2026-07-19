Павло Василенко

Київське Динамо не вважається фаворитом у протистоянні з грецьким ПАОКом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Такий висновок зробив аналітичний ресурс Football Meets Data, який змоделював шанси команд на вихід до наступної стадії турніру.

Згідно з прогнозом суперкомп’ютера, фаворитом пари є ПАОК. Імовірність проходу грецького клубу оцінюється у 65%, тоді як шанси Динамо становлять лише 35%.

Модель враховує низку факторів, серед яких поточна форма команд, результати останніх матчів, сила складу, рейтинг суперників та інші статистичні показники.

Перша зустріч між командами відбудеться 23 липня у польському Любліні, де кияни проводитимуть домашній матч через війну в Україні. Поєдинок-відповідь запланований на 30 липня в Салоніках.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, матчі якого пройдуть 6 та 13 серпня. Далі на команди чекатиме раунд плейоф, де 20 і 27 серпня будуть розіграні путівки до основного етапу турніру.

У разі невдачі в дуелі з ПАОКом Динамо не завершить єврокубкову кампанію – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.