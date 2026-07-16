Павло Василенко

Карпати близькі до підписання нового атакувального півзахисника. За інформацією ТаТоТаке, львівський клуб практично домовився про трансфер 21-річного бразильця Фелліпе Вієйри, який нині виступає за латвійську Лієпаю.

Напередодні футболіст став одним із героїв матчу кваліфікації Ліги конференцій, забивши гол у ворота чорногорського Дечича та допомігши своїй команді пройти до наступного раунду турніру. Після завершення єврокубкового протистояння Вієйра, за наявною інформацією, має прибути до Львова для підписання контракту, яке очікується вже найближчими днями.

У нинішньому сезоні атакувальний хавбек провів 20 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів і дві результативні передачі.

У Карпатах розраховують, що бразилець допоможе компенсувати втрату Бруніньйо та посилить атакувальну лінію команди перед стартом нового сезону.

Свій перший матч у кампанії-2026/27 львів'яни проведуть 1 серпня, коли вдома прийматимуть Кривбас.