Вінгер Карпат перейде в Лівий Берег
Інсайдер повідомив подробиці
близько 1 години томуПідписатися в
Фото - ФК Карпати
Вінгер львівських Карпат Ілля Квасниця найближчим часом перейде в київський Лівий Берег, який за результатами минулої кампанії зумів повернутися в Українську Прем'єр-лігу. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Ігор Бурбас.
За даними джерела, орендна угода буде розрахована на один сезон.
Першу частину минулого сезону Квасниця провів на правах оренди у львівському Русі, де забив один гол і зробив одну результативну передачу в 14 матчах. Потім він повернувся в Карпати і провів вісім зустрічей у другій частині чемпіонату.
Контракт 23-річного Квасниці з Карпатами розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 800 тисяч євро.