Павло Василенко

Вінгер львівських Карпат Ілля Квасниця найближчим часом перейде в київський Лівий Берег, який за результатами минулої кампанії зумів повернутися в Українську Прем'єр-лігу. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Ігор Бурбас.

За даними джерела, орендна угода буде розрахована на один сезон.

Першу частину минулого сезону Квасниця провів на правах оренди у львівському Русі, де забив один гол і зробив одну результативну передачу в 14 матчах. Потім він повернувся в Карпати і провів вісім зустрічей у другій частині чемпіонату.

Контракт 23-річного Квасниці з Карпатами розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 800 тисяч євро.