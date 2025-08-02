Київське Динамо стартувало у новому сезоні з мінімальної перемоги над рівненським Вересом 1:0. Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський поділився думкою про те, як команда готувалася до поєдинку, зазначивши, що результат міг бути впевненішим.

Також фахівець прокоментував активність клубу на трансферному ринку, наголосивши, що робота у цьому напрямі триває.