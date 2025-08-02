Шовковський — про перемогу Динамо над Вересом: «Ми були ближчими до того, щоб подвоїти рахунок»
Тренер Динамо очікував більше забитих м’ячів
близько 2 годин тому
Київське Динамо стартувало у новому сезоні з мінімальної перемоги над рівненським Вересом 1:0. Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський поділився думкою про те, як команда готувалася до поєдинку, зазначивши, що результат міг бути впевненішим.
Також фахівець прокоментував активність клубу на трансферному ринку, наголосивши, що робота у цьому напрямі триває.
«Під час підготовки до цього матчу ми бачили, як діяв Верес у спарингах. Тому суперник нас сьогодні не здивував своїм тактичним малюнком. Ми були до нього готові.
Моменти, які були біля наших воріт, прийшли після наших же помилок. Але, вважаю, ми були ближчими до того, щоб подвоїти рахунок. Були моменти у Ваната, Ярмоленка, було кілька прекрасних прострілів, які не вдалося замкнути. Як у минулому і в позаминулому сезонах, досить непросто було тут грати. Треба віддати належне Вересу, який провів хороший матч. Але ми взяли три очки і йдемо далі.
Робота ведеться постійно. Але дуже часто футболісти намагаються використати клуб Динамо для того, щоб підняти планку зарплат або ще щось подібне. Починаються переговори, потім підключається фактор сім’ї, а потім футболісти переходять в інші клуби або хочуть у кілька разів покращити умови контракту. Така ситуація. Так було у всіх випадках», — цитує Шовковського Dynamo.kiev.ua.