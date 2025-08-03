Сергій Стаднюк

У третьому турі польскої Екстракляси Краковія на останніх хвилинах вирвала нічию в домашньому матчі проти Лехії.

Команда з Гданська відкрила рахунок вже на 9-й хвилині зусиллями Бобчека. Після перерви українець Іван Желізко, що провів на полі повний матч, забив другий м’яч команди. Однак йому не судилося стати переможним.

Господарі відповіли дублем Стоїльковича. А один із голів став наслідком результативної помилки захисника Максима Дячука, що орендований у київського Динамо. Він скинув м’яч просто на суперника, що легко перекинув голкіпера.

CE GENRE DE MISSILE UKRAINIEN ! 🇺🇦🚀



Ivan Zhelizko allume une ogive : reprise parfaitement exécutée, pleine puissance, trajectoire limpide… juste sublime.



pic.twitter.com/fn4ZXBzZta — Skład (@SkladFR) August 3, 2025

Незважаючи на провал, центрбек також провів повну гру проти колишньої команди Євгена Коноплянки. Нападник Богдан В’юнник став ще одним українцем, що відіграв без замін. Ще один орендований із Динамо Антон Царенко так і не вийшов на поле.

Лехія вперше не програла у чемпіонаті й має -4 очки в активі у зв’язку з рішенням федерації.

Чемпіонат Польші, третій тур

Краковія – Лехія Гданськ 2:2

Голи: Стоїлькович, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желізко, 54