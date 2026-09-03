Павло Василенко

Окрім основних кандидатів на посаду головного тренера київського Динамо – Мацея Кендзьорека та Сергія Кравченка – у клубі розглядають і кандидатури інших фахівців на випадок звільнення Ігоря Костюка.

Як стало відомо із джерел Sport.ua, у цьому списку фігурувало також прізвище Леоніда Кучука. Білоруський фахівець уже багато років проживає в Україні та має значний досвід роботи в українському футболі.

Упродовж минулого сезону точилися розмови щодо можливого повернення Кучука на посаду головного тренера молдовського Шерифа, однак до призначення справа так і не дійшла.

У тренерській кар'єрі 67-річного фахівця була робота в низці українських клубів. Кучук очолював київський Арсенал, кам'янську Сталь та львівський Рух, причому з останнім клубом працював двічі.

Костюк очолив першу команду Динамо у грудні 2025 року після відставки Олександра Шовковського.

Наразі біло-сині посідають шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок в трьох матчах.