Павло Василенко

Галатасарай продовжує активно працювати над трансфером нападника київського Динамо Матвія Пономаренка. За інформацією Afrika Futbolu, стамбульський клуб уже погодив із 19-річним форвардом основні умови особистого контракту.

Повідомляється, що сторони домовилися про чотирирічну угоду, а річна зарплата українського футболіста становитиме близько двох мільйонів євро. Наступним кроком має стати узгодження умов між клубами.

За даними джерела, керівництво Динамо останнім часом стало більш відкритим до можливого продажу свого вихованця. Найближчим часом Галатасарай планує направити киянам оновлену офіційну пропозицію, сподіваючись наблизити завершення переговорів.

Минулого сезону Пономаренко став одним із найрезультативніших гравців Динамо. У 23 матчах у всіх турнірах він забив 16 м'ячів, підтвердивши статус одного з найперспективніших українських нападників.

Контракт форварда з київським клубом діє до кінця 2027 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість 20-річного центрального нападника становить 12 мільйонів євро.