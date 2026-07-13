Павло Василенко

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко може найближчим часом змінити клуб і продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі. За інформацією журналіста Угура Каракуллукчу, 20-річний форвард зацікавлений у переході до «Галатасарая» та готовий переїхати до Стамбула вже цього трансферного вікна.

Повідомляється, що Динамо переглянуло свої фінансові вимоги щодо гравця. Якщо раніше кияни розраховували отримати більшу суму, то тепер готові вести переговори, виходячи з оцінки приблизно 25 мільйонів євро.

Втім, турецький гранд поки не планує повноцінний трансфер. У Галатасараї хочуть оформити оренду з правом подальшого викупу, що дозволить клубу оцінити можливості українця вже після сезону.

Важливим аргументом у переговорах може стати позиція самого Пономаренка. Бажання форварда перейти до одного з найтитулованіших клубів Туреччини здатне суттєво вплинути на перебіг перемовин між сторонами та наблизити укладення угоди