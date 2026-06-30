Сергій Разумовський

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко привернув до себе увагу після результатів передсезонного зважування. Як повідомляє «ТаТоТаке», під час медичних і функціональних тестів 20-річний нападник зафіксував вагу на рівні 99,7 кілограма. За наявною інформацією, це найбільший показник, який коли-небудь фіксувався в історії столичного клубу.

Водночас уточнюється, що йдеться саме про стартові цифри перед активною підготовкою до нового сезону. Якщо говорити про динаміку ваги футболіста впродовж попередньої кампанії, то її пікові значення були дещо нижчими. Минулого сезону Пономаренко завершував виступи з масою тіла в межах 96,5 – 97 кілограмів, тобто нинішній показник виявився ще вищим.

Разом із тим у клубі, ймовірно, вже працюють над тим, щоб привести фізичні кондиції гравця до оптимального рівня. Після кількох етапів тренувальної роботи на зборах вага нападника, за інформацією джерела, зменшилася до 98 кілограмів. Це свідчить про певний прогрес і про те, що футболіст поступово входить у робочий режим перед стартом нового сезону.

Попри обговорення навколо фізичних параметрів, результативність Пономаренка залишається на високому рівні. Нападник продовжує демонструвати вміння знаходити моменти та завершувати атаки. Зокрема, у недавньому контрольному матчі проти Вєчисти (4:2) він відзначився забитим м’ячем, а до того оформив дубль у ворота Жиліни (5:1).

Минулого сезону Пономаренко провів дуже сильну кампанію на внутрішній арені. У сезоні-2025/26 він став найкращим бомбардиром чемпіонату України, записавши до свого активу 13 голів у 15 матчах. Така статистика підкреслює, що навіть на тлі дискусій щодо його фізичної форми форвард залишається одним із найнебезпечніших гравців в атаці.