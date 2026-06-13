Павло Василенко

Захисник київського Динамо Тарас Михавко зацікавив один із грандів португальського футболу. За даними Transfer Radar, лісабонська Бенфіка уважно стежить за розвитком 20-річного футболіста і розглядає його як можливе посилення лінії оборони.

При цьому інтерес до Михавка виявляють й інші європейські команди, тому Бенфіка може прискорити роботу з потенційного трансферу, щоб не прогаяти гравця.

Всього за Динамо Михавко провів 86 матчів, забив сім м'ячів і віддав два асисти.

Його угода з київським клубом розрахована до 31 грудня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює Михавка у дев'ять мільйонів євро.

За Бенфіку виступають два українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.