Бенфіка націлилася на ще одного українця
Футболіст може змінити клубну прописку
близько 2 годин томуПідписатися в
Захисник київського Динамо Тарас Михавко зацікавив один із грандів португальського футболу. За даними Transfer Radar, лісабонська Бенфіка уважно стежить за розвитком 20-річного футболіста і розглядає його як можливе посилення лінії оборони.
При цьому інтерес до Михавка виявляють й інші європейські команди, тому Бенфіка може прискорити роботу з потенційного трансферу, щоб не прогаяти гравця.
Всього за Динамо Михавко провів 86 матчів, забив сім м'ячів і віддав два асисти.
Його угода з київським клубом розрахована до 31 грудня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює Михавка у дев'ять мільйонів євро.
За Бенфіку виступають два українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.