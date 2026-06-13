Павло Василенко

У суботу, 13 червня, планове медичне обстеження пройшли футболісти другої групи основного складу київського Динамо. Таким чином для біло-синіх офіційно завершився період літньої відпустки, команда повністю перейшла до підготовки нового сезону, повідомляє пресслужба клубу.

До клініки завітали Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Владислав Дубінчак, Денис Дикий, Едуардо Герреро, Владислав Кабаєв, Шола Огундана, Олександр Піхальонок, Матвій Пономаренко, Денис Попов, Валентин Рубчинський, Олександр Тимчик і Джастін Лонвейк.

Відзначимо у списку нідерландського хавбека Лонвейка, який повернувся з оренди і отримає ще один шанс у складі київської команди.

Зазначимо, що деякі футболісти пройдуть медогляд пізніше та приєднаються до команди вже безпосередньо на зборі в Австрії. На тиждень більше відпочинку отримали збірники.

Уже 14 червня динамівці вирушать до Австрії, де проведуть навчально-тренувальний збір і розпочнуть підготовку до нового футбольного сезону.

Сьогодні Динамо підписало голкіпера з Першої ліги.