Павло Василенко

Сьогодні київське Динамо проведе перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Саме у цьому протистоянні вирішиться, де чемпіон України гратиме восени – у Лізі Європи чи Лізі конференцій. Але наскільки велика різниця між цими турнірами з точки зору престижу та фінансових бонусів?

Престиж і статус

Ліга Європи традиційно вважається більш престижним турніром. Тут зібрані сильні суперники – Рома, Астон Вілла, Ліон, Порту, Феєноорд та інші. Для Динамо участь у другому за значимістю європейському турнірі означала б не лише серйозні виклики, а й значно більший інтерес уболівальників та спонсорів.

Домашні матчі проти гучних суперників легко збирали б повні трибуни, а сама гра на такому рівні підвищувала б ринкову вартість футболістів і зміцнювала бренд клубу.

Фінансова сторона

Втім, із точки зору грошей усе не так однозначно. Хоча бонус за участь у груповому етапі Ліги Європи вищий – 4,31 млн євро проти 3,17 млн у Лізі конференцій, подальші перспективи можуть виявитися вигіднішими саме в ЛК.

У Лізі конференцій суперники слабші, а отже, в Динамо буде більше шансів здобувати очки, просуватися турнірною сіткою й заробляти додаткові виплати від УЄФА. Таким чином, різниця у стартових бонусах може швидко зникнути, а за вдалого виступу навіть перерости у перевагу на користь менш престижного турніру.