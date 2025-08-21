Колишній головний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився напередодні зустрічі киян з Маккабі (Тель-Авів) у раунді плей-оф відбору до Ліги Європи.

«Так як сьогодні Динамо виступає в єврокубках, то нічого хорошого я не чекаю. Звичайно, я вболіваю за Динамо, але, на жаль, кияни сьогодні не показують ту гру, яку від них чекають уболівальники. Від Динамо сьогодні залишилася тільки вивіска.

Провал вже стався, коли ми програли Пафосу. Цього ніхто не очікував. Одна справа, якщо програти випадково, але Динамо вилетіло без шансів. Могли і більше пропустити. Мені навіть страшно дивитися на те, як грають сьогоднішні футболісти киян. Суцільний брак, немає швидкості! Це не футбол.

Дивлюся на деяких футболістів і думаю: як же ви в Динамо потрапили?»