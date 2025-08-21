Павло Василенко

Сьогодні київське Динамо зіграє перший поєдинок кваліфікації Ліги Європи з ізраїльською командою Маккабі (Тель-Авів) на стадіоні «TSC Arena», що у сербському місті Бачка-Тополі. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Маккабі – Динамо

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу. Також матч в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.

Зазначимо, що невдаха цього протистояння потрапить до основного етапу Ліги конференцій.