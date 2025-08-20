Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що з командою на матч проти Маккабі не вирушив півзахисник Валентин Рубчинський, а форварда Владислава Супрягу віддали в оренду новачкові УПЛ Епіцентру.

«Валентин Рубчинський продовжує відновлюватися після непростої травми та перебуває в Києві. Йому вже зняли лангету, сподіваємося, коли команда повернеться до Києва, він зможе долучитися до основної групи гравців. Ви знаєте, що пішов в оренду Владислав Супряга, він буде до кінця сезону грати за Епіцентр. Всі інші готуються та перебувають у нашому розташуванні», – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

Київський клуб продовжує виступи в єврокубках і на стадії плей-оф кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з Маккабі з Тель-Авіва. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.