Відомий клуб розпочав перемовини щодо трансфера Циганкова
Українець може перебратися у Туреччину
близько 3 годин тому
Вінгер Жирони Віктор Циганков знаходиться у сфері інтересів Трабзонспора.
«Тривають перемовини з Жироною щодо трансферу українського вінгера Циганкова. Трабзонспор повідомив про плани включити українського футболіста до свого складу.
Представники бордово-синіх зв'язалися із Циганковим, щоб обговорити деталі майбутньої угоди. Сума трансферу складе 10-12 мільйонів євро», – повідомило видання Takagazete.
28-річний Циганков в сезоні, що завершився, забив сім голів і зробив п'ять асистів в 34 матчах.
Контракт українця з Жироною розрахований до 30 червня 2027 року, портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 15 мільйонів євро.
За підсумками сезону 2025/26 років Жирона набрала 41 очко, посіла 19-е місце в підсумковій турнірній таблиці Ла ліги і вилетіла в Сегунду.