Сергій Разумовський

УЄФА змінив кількість жовтих карток, після отримання яких гравці та офіційні особи команд пропускатимуть матчі на загальних етапах єврокубкових турнірів. Про це повідомила пресслужба організації.

Раніше автоматична дискваліфікація на один поєдинок наставала після трьох попереджень. Тепер футболіст або представник команди пропускатиме наступний матч після чотирьох жовтих карток.

Зміни пов’язані зі збільшенням кількості матчів на загальних етапах Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Якщо раніше команди проводили по шість зустрічей, то тепер цей показник становить вісім поєдинків.

Щоб уникнути різночитань під час лютневого періоду реєстрації, нове правило також поширили на Лігу конференцій. У цей період футболісти можуть переходити між клубами, які беруть участь у різних єврокубкових турнірах. Водночас загальний етап Ліги конференцій і надалі складатиметься із шести матчів.

Окрім цього, гравці отримуватимуть дискваліфікацію на один поєдинок після кожної парної кількості жовтих карток, починаючи із шостої. Таким чином, покарання наставатиме після шести, восьми, десяти та більшої кількості попереджень.

У сезоні, що триває, українські клуби також беруть участь у кваліфікації єврокубків. Шахтар як чемпіон України отримав пряму путівку до загального етапу Ліги чемпіонів після того, як звільнилося одне з вакантних місць.

Динамо для виходу до загального етапу Ліги конференцій необхідно пройти ще дві стадії кваліфікації. У третьому раунді київська команда зустрінеться з Карабахом, а в раунді плейоф може зіграти з переможцем протистояння між Твенте та ДАКом 1904.