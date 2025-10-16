Михайленко назвав найскладнішим на ЧС матч, який припинив існування збірної України
Команди де-факто більше немає після вильоту з чемпіонату світу
31 хвилину тому
Уже колишній тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко назвав найскладнішим на юнацькому чемпіонаті світу-2025 матч 1/8 фіналу проти Іспанії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Звичайно, проти Іспанії. Дуже важко протистояти іспанцям, враховуючи індивідуальну майстерність виконавців. Проте нам хотілося створювати більше незручностей супернику біля його воріт. На мій погляд, наші хлопці в цьому трохи поспішали, і була помітна нервозність. До темпу гри й швидкості роботи з м'ячем ми адаптувалися на 15-й хвилині і, в принципі, не давали супернику створювати багато гольових моментів, хіба що за винятком кінцівки поєдинку, коли пішла авантюра з нашого боку.
Хто перебував у розташуванні збірної України на чемпіонаті світу U-20?
Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
Раніше Михайленко виразив жаль з приводу того, що Україна в плей-оф одразу ж потрапила на Іспанію.
Поділитись