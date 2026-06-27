Збірна України оголосила заявку на Євро-2026
Турнір незабаром розпочнеться
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Тренерський штаб України U-19 на чолі із Дмитром Михайленком оголосив заявку на чемпіонат Європи-2026.
- Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Карпати).
- Захисники: Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі — Шахтар), Кирило Дігтярь, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо).
- Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо), Сергій Ігнатков (Сараєво, Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія), Віталій Глют (Чикаго, США).
- Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон Берлін, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас).
Українська команда на груповій стадії турніру, який відбуватиметься з 28 червня по 11 липня в Уельсі, виступатиме у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.
Розклад матчів групи В
1 тур. 29 червня
18:00. Італія – Сербія
22:00. Хорватія – Україна
2 тур. 2 липня
16:00. Хорватія – Італія
20:00. Сербія – Україна
3 тур. 5 липня
18:00. Сербія – Хорватія
18:00. Україна – Італія