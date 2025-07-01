Павло Василенко

Луганська Зоря оголосила про перехід півзахисника київського Динамо Артема Слесара, який підписав контракт на п’ять років.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 300 тисяч євро.

Нагадаємо, що Слесар у торішній кампанії також захищав кольори луганського ФК, але на правах оренди: 21 поєдинок у всіх офіційних турнірах, два голи, дві результативні передачі.

Зоря у сезоні 2024/25 років здобула 40 залікових пунктів та фінішувала на сьомому місці у підсумковій таблиці УПЛ.

Цього літа Зорю очолив Віктор Скрипник.