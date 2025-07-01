Зоря офіційно підписала повноцінний контракт з хавбеком Динамо
Відомі деталі трудової угоди
40 хвилин тому
Фото: ФК Зоря
Луганська Зоря оголосила про перехід півзахисника київського Динамо Артема Слесара, який підписав контракт на п’ять років.
За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 300 тисяч євро.
Нагадаємо, що Слесар у торішній кампанії також захищав кольори луганського ФК, але на правах оренди: 21 поєдинок у всіх офіційних турнірах, два голи, дві результативні передачі.
Зоря у сезоні 2024/25 років здобула 40 залікових пунктів та фінішувала на сьомому місці у підсумковій таблиці УПЛ.
Цього літа Зорю очолив Віктор Скрипник.
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