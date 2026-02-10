Динамо не змогло потіснити українців з першого місця в Суперлізі. Відео
Ісенко та Романчук продовжують боротьбу за титул в Румунії
близько 1 години тому
Фото - Університатя Крайова
Динамо втратило можливість одноосібно очолити Суперлігу, втративши перемогу над КСУ Крайова в центральному матчі 26 туру. Матч в Бухаресті завершився з рахунком 1:1.
Команди по перерві обмінялись голами Соро та Аль-Хамлаві.
У складі Університаті 90 хвилин провів Олександр Романчук, а його одноклубник Павло Ісенко залишився в запасі після відбуття дискваліфікації.
Суперліга. 26 тур
Динамо - КСУ Крайова 1:1
Голи: Соро, 51 - Аль-Хамлаві, 65
Поділитись