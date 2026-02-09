Технічний директор УАФ Ігор Дедишин під час сьогоднішньої пресконференції в Будинку футболу розповів про запровадження реформи в системі футбольної освіти.

Майбутні тренери розпочинатимуть шлях до отримання ліцензії з категорії С УАФ і С УЄФА з системою відбору кандидатів до навчання шляхом тестування як онлайн, так і онлайн.

Кожен тренер буде проходити оновлену процедуру продовження ліцензії, підтверджуючи свою кваліфікацію.

