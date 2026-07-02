Павло Василенко

Київське Динамо офіційно попрощалося з бразильським вінгером Вітіньо, адже його контракт із українським клубом завершився 1 липня, про це повідомляє Transfermarkt.

Футболіст переїхав до України у серпні 2021 року, проте закріпитися в основному складі так і не зумів. За першу команду він провів 13 матчів, відзначившись трьома забитими м'ячами.

У січні 2025 року Вітіньо вирушив в оренду до бразильського Інтернасьоналу, де потім і залишився на постійній основі. Клуб із Бразилії переконав гравця підписати контракт до літа 2030 року, оформивши повноцінний трансфер.

Для Динамо цей відхід став безкоштовним, хоча раніше гравець обійшовся клубу приблизно шість мільйонів євро.

Минулого сезону за Інтернасьонал Вітіньо зіграв 27 матчів, забив чотири голи і зробив три результативні передачі.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює бразильського футболіста в п’ять мільйонів євро.