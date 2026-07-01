Форвард Динамо потрапив до сфери інтересів Порту
Футболіст цікавий європейському гранду
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Порту вивчає варіанти підсилення атаки. Серед варіантів – український нападник Динамо Матвій Пономаренко та бразилець Маркос Леонардо з Аль-Хіляля, повідомляє видання O Jogo.
Зазначається, що португальський гранд наразі лише аналізує профайли потенційних новачків і не робив офіційних кроків щодо їх трансферів.
Пономаренко має чинний контракт із Динамо до грудня 2028 року. У поточному сезоні УПЛ він забив 13 голів у 15 матчах, демонструючи високу результативність.