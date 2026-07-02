Павло Василенко

Перехід правого захисника загребського Динамо Ронаеля П’єр-Габріеля до київського Динамо не відбудеться, оскільки сторони не змогли узгодити умови контракту.

Правий захисник загребського Динамо Ронаель П’єр-Габріель не стане гравцем Динамо. Клуби та агенти футболіста не змогли узгодити умови потенційного трансферу, повідомляє Футбол 24.

28-річний француз мав прибути до розташування киян в Австрії 29 червня, однак угода з агентами гравця так і не була фіналізована. У результаті сторони не дійшли згоди щодо умов співпраці, і перехід футболіста до УПЛ не відбувся.

У сезоні 2025/26 П’єр-Габріель провів за загребське Динамо лише один матч – 24 хвилини без результативних дій.

Француз приєднався до хорватського клубу в лютому 2024 року на правах вільного агента, але не став стабільним гравцем основи.