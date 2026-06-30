Павло Василенко

Голкіпер Денис Ігнатенко завершив свій етап виступів у складі біло-синіх. У системі київського Динамо він перебував з 2016 року, коли почав грати за команду в ДЮФЛ.

За юнацький склад (U19) дебютував у 2020 році, а пізніше регулярно брав участь у підготовчих зборах першої команди, потрапляв до заявки на матчі чемпіонату та Кубка України, а також єврокубків.

«ФК Динамо (Київ) дякує Денису за час, проведений в клубі, старанність, самовіддачу та професійний підхід до роботи. Бажаємо Денису Ігнатенку нових спортивних звершень, яскравих перемог і успішного продовження футбольної кар’єри», – йдеться у повідомлення клубної пресслужби.

У минулому сезоні Ігнатенко неодноразово потрапляв до заявки команди на матчі чемпіонату України, Кубка України та Ліги конференцій, але на поле жодного разу не виходив.