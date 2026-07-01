Сергій Разумовський

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко приєднався до команди на літніх тренувальних зборах в Австрії. Про прибуття досвідченого футболіста повідомила пресслужба столичного клубу, яка оприлюднила відео з його появою в розташуванні команди.

Таким чином, Ярмоленко все ж долучився до підготовки Динамо до нового сезону, хоча раніше навколо його участі в австрійському зборі з’являлося чимало суперечливої інформації. Зокрема, інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що вінгер нібито не поїде на збори разом із киянами та не братиме участі в єврокубкових матчах. За тією версією, футболіст мав зосередитися насамперед на виступах в УПЛ, а також на можливості побити бомбардирський рекорд.

Згодом журналіст Михайло Співаковський частково спростував ці дані. За його інформацією, йшлося не про повну відсутність Ярмоленка на зборах, а про індивідуально узгоджений графік підготовки. Повідомлялося, що між футболістом, тренерським штабом і керівництвом клубу була домовленість дати Андрію більше часу на відпочинок у порівнянні з іншими гравцями, які були задіяні у перших матчах команди під керівництвом Андреа Мальдери.

Тепер стало зрозуміло, що Ярмоленко все ж працюватиме разом із командою в Австрії та готуватиметься до старту нового сезону в загальній групі або за окремою програмою, залежно від рішення тренерського штабу.

На цей момент Динамо вже встигло провести три контрольні матчі в межах літньої підготовки. Київська команда здобула перемоги над Жиліною з рахунком 2:0 та Вєчистою Краків — 4:2, а також зіграла внічию зі Славією — 1:1. Наступний спаринг Динамо проведе 2 липня, коли зустрінеться з бухарестським Рапідом.

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо зіграє з румунською Університатею Клуж.