Молоді гравці київського Динамо продовжують потрапляти до сфери інтересів європейських клубів. За інформацією Parmazone, італійська Парма придивляється до лівого захисника українського чемпіона — Константина Вівчаренка.

23-річний українець може стати частиною оновленої команди італійців, яку наразі очолює іспанський фахівець Карлос Куеста — колишній асистент Мікеля Артети в Арсеналі. Раніше Пармою керував Крістіан Ківу, який зараз очолює міланський Інтер. Після зміни тренерського штабу клуб готується до кадрових змін у захисній лінії.

У сезоні 2024/25 Вівчаренко провів 28 матчів у складі Динамо, відзначився 1 голом та 2 результативними передачами. Його стабільна гра привернула увагу скаутів, і тепер Парма розглядає варіант підписання українця.

Нагадаємо, Парма є триразовим тріумфатором єврокубків — клуб двічі вигравав Кубок УЄФА (1995, 1999) і став володарем Кубка кубків у 1993 році.