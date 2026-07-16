Динамо оголосило стартовий склад на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи з Університатею
Поєдинок розпочнеться незабаром
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Сьогодні пройде матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи Університатя Клуж – Динамо. Головний тренер київської команди Ігор Костюк визначився зі стартовим складом на цю гру.
Динамо: Нещерет, Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко.
Запасні: Ольховий, Суркіс, Вівчаренко, Коробов, Малиш, Тіаре, Рубчинський, Буяльський, Лонвейк, Ярмоленко, Огундана, Герреро.
Перший поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.
Матч Університатя – Динамо розпочнеться о 20:30 за київським часом.