Динамо оголосило стартовий склад на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з Пафосом
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 2 годин тому
Сьогодні пройде матч-відповідь третього раунду відбору Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться кіпрський Пафос та київське Динамо.
Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом команди на цей поєдинок.
Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.
Перший поєдинок завершився поразкою київської команди з рахунком 0:1.
У випадку проходу Пафоса у раунді плей-оф Ліги чемпіонів команда Олександра Шовковського зіграє проти переможця пари Лех (Польща) – Црвена Звезда (Сербія). Чемпіон Сербії у першій грі здобув перемогу з рахунком 3:1.
Невдаха протистояння кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Пафос потрапить до четвертого раунду кваліфікації ЛЄ, в якому зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). У першому поєдинку Маккабі здобув звитягу з рахунком 2:1.
