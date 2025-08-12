Пафос – Динамо: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
Зустріч відбудеться вже сьогодні, 12 серпня
У вівторок, 12 серпня, київське Динамо проведе виїзний матч проти кіпрського Пафоса у рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Альфамега в Лімасолі. Початок гри — о 20:00 за київським часом.
У першому матчі, який пройшов 5 серпня в польському Любліні, чемпіон України поступився чемпіону Кіпру з рахунком 0:1.
Де дивитися матч Пафос – Динамо
Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал 2+2 та онлайн-платформа Київстар ТВ.
