Павло Василенко

Нападник київського Динамо Ерік Рамірес, який зараз виступає на правах оренди за венесуельський Карабобо, може продовжити кар'єру у чемпіонаті Колумбії.

За інформацією Сolombia.com, серйозний інтерес до венесульського форварда виявляє 15-разовий чемпіон країни Америка де Калі. У клубі вважають, що ігрові якості венесуельця добре відповідають вимогам команди.

Динамо готове відпустити Раміреса, якщо колумбійська сторона компенсує дострокове розірвання його орендної угоди з Карабобо. Сам футболіст також позитивно ставиться до можливого переходу і не проти змінити клуб вже найближчим часом.

До стану киян 27-річний нападник перейшов влітку 2021 року зі словацького ДАК 1904 за 1,75 млн євро.

За біло-синіх він провів 20 матчів, забив чотири голи і віддав результативну передачу.

На правах оренди з Динамо Рамірес за ці роки пограв у хіхонському Спортінгу, братиславському Словані, Атлетіко Насьйональ, Тігре та Богеміанс 1905.