Нападник Динамо П'єр Мунгенге розповів про перехід в київський клуб з ПСЖ.

«Я небагато знав про український футбол в цілому. Звісно, про Динамо знають усі у футбольному світі, цей клуб виховав багато класних гравців. Під час мого візиту до Києва ми спілкувалися про УПЛ і клуб із президентом Ігорем Суркісом. Він дав мені кілька порад, як швидше адаптуватися в колективі.

Мене та моїх агентів чудово зустріли у Києві. Все було організовано з повагою та професіоналізмом. Ми побували у місті, жили декілька днів на базі. Мені все дуже сподобалася, клуб має чудову інфраструктуру для розвитку. Я приєднався до команди нещодавно, усі мене тепло зустріли, і я щасливий бути тут», – цитує Мунгенге клубна пресслужба киян.