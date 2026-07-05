Мунгенге розкрив подробиці свого переходу в Динамо
Форвард адаптується у складі біло-синіх
близько 1 години томуПідписатися в
Нападник Динамо П'єр Мунгенге розповів про перехід в київський клуб з ПСЖ.
«Я небагато знав про український футбол в цілому. Звісно, про Динамо знають усі у футбольному світі, цей клуб виховав багато класних гравців. Під час мого візиту до Києва ми спілкувалися про УПЛ і клуб із президентом Ігорем Суркісом. Він дав мені кілька порад, як швидше адаптуватися в колективі.
Мене та моїх агентів чудово зустріли у Києві. Все було організовано з повагою та професіоналізмом. Ми побували у місті, жили декілька днів на базі. Мені все дуже сподобалася, клуб має чудову інфраструктуру для розвитку. Я приєднався до команди нещодавно, усі мене тепло зустріли, і я щасливий бути тут», – цитує Мунгенге клубна пресслужба киян.
Нагадаємо, у минулому сезоні французький новачок за команду ПСЖ U-19 відіграв 33 поєдинки, відзначившись 21 голом та 12 асистами.
9 липня форвард може провести свій перший поєдинок за Динамо, адже кияни зіграють проти Університаті Клуж в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
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