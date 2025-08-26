Динамо посилить тренерський штаб іноземним фахівцем.

За інформацією Meczyki, польський фахівець Мацей Кендзьорик став помічником Олександра Шоковського в таборі чемпіона України.

Останньою роботою Кендзьорека був Радомяк. До цього 45-річний тренер працював у Леху, Ракуві та Арці в різних ролях. Наставник також залучався до роботи в медіа та експертом на телебаченні.

Для Кендзьорика це перший досвід роботи за межами Польщі.

