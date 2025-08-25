Динамо відмовляється відпускати свого провідного форварда Владислава Ваната, на якого прийшла пропозиція від Жирони, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в Telegram.

Пропозиція каталонців оцінюється у 10 млн євро та включає 40% з майбутнього перепродажу. В Іспанії вірять в можливість повторити успішну історію з Артемом Довбиком, який приніс в бюджет клубу близько 40 мільйонів євро.

Брати Суркіси не готові розлучатися з Ванатом за меншу суму, ніж прописана в якості відступних (20 мільйонів євро). Сам Владислав знає про інтерес з Каталонії і заявляє про бажання залишити Київ. Родина гравця намагається достукатись до власників Динамо.

Ванат в цьому сезоні відіграв у футболці Динамо 7 матчів: 3 голи, 2 асисти. Transfermarkt оцінює динамівця в 15 мільйонів євро.

Завершення 1/32 фіналу Кубка України, Ліверпуль та Інтер. Що подивитися 25 серпня?