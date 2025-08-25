Ванат повідомив Динамо про бажання приєднатись до Жирони
Найкращий бомбардир УПЛ готовий зробити наступний крок
Динамо відмовляється відпускати свого провідного форварда Владислава Ваната, на якого прийшла пропозиція від Жирони, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в Telegram.
Пропозиція каталонців оцінюється у 10 млн євро та включає 40% з майбутнього перепродажу. В Іспанії вірять в можливість повторити успішну історію з Артемом Довбиком, який приніс в бюджет клубу близько 40 мільйонів євро.
Брати Суркіси не готові розлучатися з Ванатом за меншу суму, ніж прописана в якості відступних (20 мільйонів євро). Сам Владислав знає про інтерес з Каталонії і заявляє про бажання залишити Київ. Родина гравця намагається достукатись до власників Динамо.
Ванат в цьому сезоні відіграв у футболці Динамо 7 матчів: 3 голи, 2 асисти. Transfermarkt оцінює динамівця в 15 мільйонів євро.
