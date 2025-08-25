Півзахисник Авангарда Лозова Денис Олійник у інтерв’ю пресслужбі Буковини, суперника команди в матчі 1/32 фіналу Кубка України (0:3) розповів про своє майбутнє.

Свою професійну свою кар’єру я закінчив – я про це і говорив. Зараз для мене це, в принципі, вже не професійний футбол, і в мене пріоритет – це інший напрямок.

Я готуюся до тренерської кар’єри. У мене за 3 тижні буде остання сесія на ліцензію А та екзамени, отримання диплому. Буду рухатися в цьому напрямку. А те, що зараз я граю за Авангард – у мене є можливість, я приїжджаю на ігри, зі своєї сторони намагаюся допомогти команді.

У мене з Олександром Гладким хороші стосунки. Він зв’язався зі мною, запропонував, і поки є час, можливість, я намагаюся поєднувати одне й інше.

Футбол, спорт у моєму житті постійно, і закінчити кар’єру просто без футболу – це неможливо. Він буде протягом мого життя завжди, просто в якій сфері – це вже інше питання.

Підготовка до кар’єри тренера? Мені дуже сильно це подобається. І я відчуваю і знаю, що це моє. У мене є напрямок, шлях, якого я притримуюся. Для себе я розумію, як треба в цьому розвиватися та до чого йти. Роблю для цього все можливе, все залежне від себе.

Я був в Олександрії 3 місяці в тренерському штабі, більше як на стажуванні. Вдячний Руслану Ротаню та керівникам, дуже багато навчився там. Я вважаю, що це найкращий тренерський штаб в Україні на сьогоднішній день.

Плюс у мене є свої ідеї, своя філософія, своє бачення футболу. Трошки більше року тому я був у ПСВ теж на стажуванні. Тому я роблю все від мене залежне, аналізую, рухаюся в цьому напрямку та бачу себе тренером. У мене є пропозиції, але говорити про це не буду.